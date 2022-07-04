為深耕產官學合作，促進電動車教學研究及教育訓練，裕日車(2227)暨經銷公司聯合捐贈8輛NISSAN LEAF電動車，並舉辦「裕隆日產暨經銷公司聯合捐贈NISSAN LEAF電動車輛儀式」，為國內企業首次捐贈進口電動汽車予多家教學單位，捐贈對象為長期與NISSAN產官學合作、規劃開設電動車相關課程之技職學校及職訓單位。

因應2050淨零排放目標，未來電動車修護相關技能需求也將日趨提高，裕隆日產及教育部動力機械群科中心學校簽署合作意向書，未來共同以提升電動車維修技術之教師專業能力、學生就業競爭力為目標，進而達到建構節能減碳意識與推廣的理想，培育汽車產業人才。同時裕隆日產也將於2022年下半年推出長程版LEAF電動車，電池容量大幅擴充50%，滿足零排放電動車市場需求。

為深耕產官學合作，促進電動車教學研究及教育訓練，裕隆日產汽車暨經銷公司於7月1日聯合捐贈8輛NISSAN LEAF電動車，並舉辦「裕隆日產暨經銷公司聯合捐贈NISSAN LEAF電動車輛儀式」，為國內企業首次捐贈進口電動汽車予多家教學單位，捐贈對象為長期與NISSAN產官學合作、規劃開設電動車相關課程之技職學校及職訓單位，包含新北高工、光復中學、慈幼工商、高雄高工、教育部動力機械群科中心、修平科技大學、建國科技大學及勞動部勞動力發展署中彰投分署。

裕隆日產鐘文川副總經理及教育部動力機械群科中心學校彰師附工石文傑校長，代表簽署合作意向書，未來共同以提升電動車維修技術之教師專業能力、學生就業競爭力為目標，進而達到建構節能減碳意識與推廣的理想，培育汽車產業人才。

NISSAN LEAF結合NISSAN品牌理念「技術日產、智行未來」，展現零碳零排放的新能源動力科技，自2010年以全球首部量產電動車推出以來，至2022年全球銷售近60萬台，行駛里程累計達210億公里，使日產累積深厚的電動車經驗。

NISSAN LEAF電動車為國內進口電動中型掀背房車，擁有435L的車廂空間，可輕鬆穿梭大街小巷，加上最大扭力32.6kgm/0~3,283 rpm優勢，上山爬坡更能得心應手，且透過日產先進e-Pedal油門煞車整合控制系統，更可大幅減少車主在行駛過程中變換踏板的次數，讓車主操駕更加簡單與便利。2022年下半年裕隆日產將推出長程版LEAF電動車，電池容量大幅擴充50%，滿足零排放電動車市場需求。

為因應2050淨零排放目標，未來電動車修護相關技能需求也將日趨提高，本次裕隆日產與經銷公司聯合捐贈NISSAN LEAF為示範運行電動車，期望能藉此協助長期與NISSAN產官學合作的教學單位，發展電動車知識及技術訓練課程，使其透過實車教學，培育更多具備電動車輛維修知識的專業人才，每年也將協助約50名學生進行實務實習及媒合入職。