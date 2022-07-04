新北市三峽警分局與消防局三峽分隊基地同處一處，多年來隨著辦公勤務、人員增加，建築空間逐漸不敷使用，且建物老舊也多出現漏水等問題。市府2014年規畫三峽警消廳舍共構案，但至今仍未有具體進度。市議員廖宜琨表示，周邊人口逐年增加，警消基地品質應該儘速改善，加速土地撥用進度。對此，城鄉局表示，該案目前在內政部審議專案小組審議，預計2至3年完成土地重劃。

三峽警分局1977年落成，至今已有45年歷史，因早期未有「警消分立」制度，三峽消防分隊也進駐其中，長年下來使用空間逐漸不足、建物也老舊不堪。為了重整建物，消防局、警察局2014年曾達成共構共識，將分局現駐基地、後方私人土地、國產署土地等一同規畫辦理。

地方原本建議，市府可協議價購後方私有地，加速興建建物。不過，市府後續決定通盤檢討公共設施用地，連同三峽其餘土地重新規畫，但部分民眾對其餘土地調整多有意見，使得「三峽公共設施用地專案通盤檢討」進度緩慢，間接影響廳舍共構計畫。

廖宜琨表示，三峽警消業務包含三峽、鶯歌，兩地人口逐漸增長，基層警消人員應該獲得更好的辦公空間，除了公設通檢進度應該加快，若未來決議共構，警局、消防隊出入口也應該分開，並考慮愛國路是否該截彎取直、銜接中正路一段等交通問題。

城鄉局表示，三峽公共設施用地專案通盤檢討涉及多處解編標的，因此檢討變更項目也多，本案納入公辦重劃，目前正在內政部審議專案小組審議，希望年底提送內政部都委會大會審議，審議通過後辦理再公開展覽，如無陳情意見，將報內政部發布實施後由地政局辦理市地重劃，預計2至3年完成市地重劃，並由消防局辦理用地取得事宜。