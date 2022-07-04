台中一名女子發現丈夫出軌，把小孩交給小三照顧，甚至還與小三產下1女，讓她崩潰至極，提告求償100萬元。台中地院審理時，男方與小三大方坦承通姦，雙雙裝窮，稱沒錢可賠償，法官審酌後，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，吳姓女子主張與林男自2016年間結婚，已於今年3月間離婚，但婚姻存續期間，她從女兒口中輾轉得知，另名蘇姓女子經常來家裡拜訪，協助丈夫照顧小孩；吳女控訴，蘇女甚至於2020年間與林男不倫，產下1女，行為已嚴重侵害她的配偶權，遂向法院請求2人連帶賠償100萬元。

對此，林男辯稱，他對妻子的主張無意見，強調與妻子結婚後半年，妻子就回娘家住，稱自己仍有小孩要扶養，月收入平均僅1至2萬元，絕非妻子所稱的月入6萬或9萬元，實在沒錢可以賠償。吳女則聲稱，現在無業，沒辦法賠償。

台中地院審結，認定林男與蘇女均不否認通姦，且林男確實在仍有婚姻關係期間出軌，逾越一般朋友社交行為，並生下1女，足以破壞吳女與林男間的夫妻信任，侵害吳女的配偶權情節重大，求償有理，審酌雙方經濟能力後，判林男與蘇女須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。