暑假是舉家出遊的好時光，備受小朋友喜愛的巧虎降臨台中港三井OUTLET，以日本為主題概念，打造暑假限定「巧虎環遊世界趣」，即日起至9月11日，造景讓大家免費拍、免費玩。另外，即日起至8月28日，夏日商品3折起優惠活動，這個暑假快來「狂放cool夏」！

MITSUI OUTLET PARK指出，北中南三據點分別以歐洲、日本、美國為主題概念，打造暑假限定「巧虎環遊世界趣」造景，讓大小朋友在玩樂中與巧虎一起認識世界。造景中也設計寓教於樂的互動闖關遊戲，凡完成指定闖關任務，並至服務台出示當日不限金額發票或明細，即可獲得限量巧虎好友系列氣球。

台中港三井OUTLET將日本夏季文化活動「納涼祭」，結合巧虎與好朋友們一同搬進設施。南二口精心重現納涼祭元素，像是模擬繽紛煙火的動態燈飾，祭典中日本味十足的屋台攤位、彈珠檯與太鼓達人，還有必玩的撈金魚遊戲，也以創意互動式踩踏燈與金魚地貼呈現，增加遊戲感；南四口則有日本高速鐵路新幹線，在巧虎與妙妙的招呼下，小朋友可以體驗小小駕駛樂趣。

另夏日商品3折起優惠活動，台中港三井OUTLET針對海灘穿搭、露營商品推出2折起優惠，館內娛樂設施陣容，不僅摩天輪迎來嶄新塗裝再登場，7月1日至31日 APP會員單筆消費滿2000元，可再兌換100元美食／娛樂券乙份(限量)，可於指定娛樂或餐飲店舖抵用。

此外，暑期指定週末三據點分別舉辦小小職人體驗營，讓小朋友們穿上制服體驗職業樂趣，爸爸媽媽也可捕捉孩子的可愛身影。小小職人實境體驗課程，台中港店讓小朋友們扮演賽道車手、波麗士大人，打造豐富有趣的夏日假期活動。