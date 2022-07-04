新書《朱延平七日談》明天上架開賣。（國家影視聽中心提供）

台灣資深電影導演朱延平現為中華民國電影事業發展基金會董事長，今年獲得2022台北電影節「卓越貢獻獎」，喜上加喜又推出個人從影生涯首次總回顧錄《朱延平七日談》。本書由朱延平口述，國家電影及視聽文化中心（簡稱國影中心）董事長藍祖蔚訪談、撰文，新書將於7月5日起在各大通路上市。

朱延平從影逾40年，累積100多部作品，幾10年來台港票房紅星都演過他執導的電影，如影后林青霞和楊惠姍，影帝柯俊雄、劉德華和成龍都得聽他指揮號令，無論是諧星包括許不了、陶大偉、顧寶明、張小燕、吳孟達、郝劭文和豬哥亮，還是不同世代的青春偶像如庹宗華、張雨生、王傑、吳奇隆、金城武、林志穎、周杰倫、林志玲等，都在他的發掘和陪伴下，演活了令觀眾難忘的經典角色。

國家影視聽中心與典藏藝術家庭合作出版《朱延平七日談》，透過資深影評人藍祖蔚精闢的視點及提問，以一日一對談共7個主題，分別由7部經典作品《七匹狼》、《異域》、《小丑》、《天生一對》、《大尾鱸鰻》、《挖洞人》、《狗蛋大兵》延伸出朱延平的電影人生故事，並收錄藍祖蔚電影短評7篇，剖析朱延平電影的賣座公式，輔以珍貴電影海報、劇照及工作花絮照片逾110張，集結成精彩與經典的回憶錄。

朱延平在書中序言表示：「從來沒打算出書，總覺得常常說在嘴邊的，都是一些茶餘飯後雞毛蒜皮的事，也難免會牽扯到一些朋友的隱私，不想拿出來說事，祖蔚兄再三催促，說是口述歷史，說是青春回憶，拖了2、3年，還是被說服了。不講大道理，有歡笑，有血淚，不辛辣，就是這幾10年來拍戲的點點滴滴，聽起來或許有些荒謬，卻都是一點不假的事實—好笑，但也有些無奈，有點像是我的人生投射。看到書的你，要搖頭或點頭，都好。我這一生，哎喲，就是這樣的哭哭笑笑，百味雜陳。」

藍祖蔚也表示：「這本書初稿有15萬字，朱導審稿後刪了3萬字，我又爭回了5千字。訪談時口沫橫飛，無所不談，落成白紙黑字，有避諱、有顧忌，我完全能夠理解，畢竟他的經歷異於常人，尤其是被刀槍押著拍戲的那段江湖歲月，能夠全身而退，都得唸好幾聲阿彌陀佛了，何況他還修成正果，領導台灣影人往前衝。」