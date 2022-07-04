2000年以來每逢升息期間，都會出現防禦特性高的產品如基礎建設基金等，今年投資市場再度進入升息循環，台灣投信業再度掀起基礎建設主題產品的發行風潮，投信業者搶基建商機，永豐投信瞄準全球數位轉型、科技升級趨勢，推出首檔聚焦在「數位基礎建設」產業的基金，觀察上半年申請募集及發行的新基金，已有6檔基金名稱包含「基礎建設」關鍵字。

永豐ESG全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸，涵蓋產業如：5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔，電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室，智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設。

永豐投信總經理濮樂偉說明，永豐ESG全球位基礎建設基金是永豐投信第3檔獲金管會審核通過的ESG概念基金，永豐投信依循母公司永豐金控永續金融藍圖，已連續三年，每年推出一檔ESG產品，積極落實盡職治理、展現專業機構投資作為，未來也將針對低碳轉型、不同的ESG面向、產業別或資產領域等，規劃永續金融新商品。

永豐ESG全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰說，今年尋找投資機會十分辛苦、股市利空夾擊十分痛苦，不過，鎖定數位基礎建設產業投資，有機會「苦」盡甘來！陳世杰指出，近期股市大幅拉回，正適合逢低找買點，面對數位成為新常態潮流，更應把握長線投資趨勢，此外，投資數位基建標的，更是全面布局數位轉型、科技升級的基礎根基與龐大商機。

陳世杰進一步說明，全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來，中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫，並且鎖定數位轉型為重點，例如，近來民眾最有切身之痛的新聞是台電調漲電費，而在新十建設的投資產業標的中，目前規劃基金佔比最高的智慧電網，就能有助用戶節電、節費，智慧電網運用長期大數據分析及監控，預判電力需求與供電能量，提升輸電效率、環保節電，也能大幅降低電費回饋用戶，Smart Energy資料中心統計，2024年美國智能電網總投資金額達138億美元，十年增加百億美元規模；此外，如數位電塔營運模式為出租給電信、廣播等業者，一塔多租，續約率高，營業效率佳，同時具備通膨轉嫁能力等。