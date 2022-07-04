澳洲6月招工廣告數創下歷史新高，再度印證該國就業市場持續升溫，失業率可能在未來幾個月頻創新低，今年下半年的薪資料將加速上揚。

種種跡象已顯示澳洲的消費者支出仍然強勁，而這份最新公布的就業指標將促使市場進一步押注澳洲央行將在本周二的政策會議上再次升息50基點。

根據澳盛銀行（ANZ）周一公布的調查結果，澳洲6月招工廣告數月增1.4%、年增18.4%，達到243,523個，較2020年1月新冠疫情首次爆發前高出59%。

5月數據則獲得上修。

澳盛銀行資深經濟學家Catherine Birch表示，儘管通膨升高和利率上揚抑制了部分需求增長，但大量未獲滿足的勞動力需求，顯示未充分利用之勞動力（labour underutilization）比率仍將繼續下滑並保持在低點。澳洲的勞動力市場非常吃緊，是我們預期其經濟仍將保持韌性的關鍵原因。

澳洲統計局上周公布，在截至5月的3個月裡，澳洲職缺數季增13.8%，達到480,100個，創下歷史新高。此外，過去一年來失業率急降至3.9%，創下48年新低，且可望在未來幾個月進一步下滑。

由於經濟基本上處於充分就業且通膨持續升溫，市場普遍預期澳洲央行將在周二召開的7月政策會議上再次升息50個基點，至1.35%。