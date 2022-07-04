身處防疫第一線的醫護有多辛苦？這2年來又經歷多少不為人知的辛酸？台大醫師李正喆透露，他一家4口醫師，「已有3人陸續感染」，雖然樣本數極低，75%的數字仍叫人膽顫心驚。

「不曉得在真實世界中，台灣醫護人員的染疫率是多少」，李正喆不諱言，他家4口醫師，其中3人先後確診，比例高達四分之三。他強調，大家都打了3劑疫苗，差別只在接種第3劑的時間早晚。

李正喆說，其他人早打完3劑疫苗，都過了保固期，剩下他還沒染疫，第3劑的保護力還在保鮮期內，「看起來疫苗不只要打滿打好，時間上還要打得巧」。