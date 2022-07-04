1名網友在《爆料公社》抱怨，他讓認識10年朋友在他家借住2年，同意讓對方先欠租日後再償還，但日前考量疫情嚴峻，老婆即將臨盆，友人尚未施打疫苗，便請對方提前搬出住，怎料友人搬走後竟直接封鎖他的臉書，讓原PO氣到發文狂罵：「為什麼他可以如此忘恩負義」，貼文一出，引起熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，他讓擁有10年交情的好友借住他家2年，當初友人借住時因經濟壓力，承諾原PO房租和水電會後續補給他，他也沒多想便讓對方住了下來，但近期國內疫情加劇，他老婆剩1個月就要生產，考量友人未施打疫苗等因素，他請對方提前1個月搬出去住，

沒想到友人一搬離他家後，將他的臉書封鎖後人間蒸發，原PO表示2人過去一直以朋友相稱，從沒金錢糾紛，他也替對方省了2年的房租，令他越想越氣，發文怒罵：「為什麼他可以如此的忘恩負義，就連最基本的生活水電瓦斯費都沒付給我人就消失？」

文章曝光後，網友們紛紛留言安慰：「請神容易送神難，朋友是最禁不起金錢的考驗，以後做任何事要先保護自己，這次經驗也讓你認清一個人」、「沒有趕不走你就要偷笑了，沒關係，水電費買一個朋友，你要萬幸了，不然哪天連老婆都一起用了」、「換個角度！送走一個損友多好」、「就只是人生裡的過客，以後不會有交集了，放下你才能釋懷」。