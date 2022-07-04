內政部今（4日）發布新建餘屋（待售）住宅統計資訊，全國新建餘屋109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，110年第3季為6萬9877宅，110年第4季為6萬9721宅，110年第3季、第4季全國新建餘屋總量皆低於7萬宅。

內政部提到，為了解新建餘屋的分布狀況，利用地籍資料、房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料，將屋齡五年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅，於每季統計1次。

內政部表示，全國新建餘屋於109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，110年第3季為6萬9877宅，110年第4季為6萬9721宅。

110年第4季數量較上季減少156宅（-0.22％），較上（109）年同季增加1249宅（＋1.82％）。以長期觀察，新建餘屋數量自107年第2季8萬餘宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖然110年第4季數量較上年同季多，但110年第3季、第4季數量相對110年第2季仍為減少且皆低於7萬宅。

就6都而言，110年第4季新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市1萬5038宅、台中市9997宅、桃園市9820宅、高雄市7917宅、臺南市5937宅、台北市3649宅，其中台中市、桃園市及台南市之宅數皆略多於上季；與上年同季比較，6都僅台北市及高雄市減少，分別減少602宅及174宅。

內政部表示，本次發布之統計數據，可至內政部不動產資訊平台網站主題服務「住宅統計」選單，選擇「政府機關資訊」，點選「低度及待售住宅」下載相關資料。