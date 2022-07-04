反町隆史（左）、芳根京子有在劇中演出。（friDay影音提供）

friDay影音夏季檔日劇由《老菜鳥》揭開序幕，幾乎都是「主角級」的演員陣容一字排開超級豪華，這不但是TBS電視台黃金強檔日曜劇場睽違9個月再度重返同步跟播，男主角綾野剛更為戲接受前日本國腳指導，一操就是2個月，讓首次體驗足球特訓的他大喊：「這項運動真的好難！」

這回的綾野剛不一樣，他在《老菜鳥》中飾演面臨球隊突然解散的資深足球選手，在沒有任何隊伍願收留的情況下，除了足球以外社會經驗、職業技能都是零的他，遇見反町隆史所經營的運動員經紀公司，開始人生第二章。

綾野剛印象中僅在小時候踢過足球，之後就再也沒有碰過，實際接觸以後發現是個相當深奧且極具難度的運動項目，劇組為此邀請前日本國腳大久保嘉人一對一教學，特訓時間長達2個月。

求學時期曾是田徑選手的綾野剛，參加香川照之主持的新聞節目描述苦練足球的過程後，讓香川照之笑說：「要是我應該直接回絕這個案子吧。」緊接著還補充：「說謊是不對的，但是不說謊就無法演戲。」讓綾野剛苦笑回應：「只好硬著頭皮上了啊。」完全沒有足球經驗的綾野剛接受曾是日本國腳的大久保嘉人特訓，讓他苦笑多次詢問製作人：「一定要演足球選手嗎？」但也因此踢出興趣，甚至在劇中還繼承了大久保嘉人的背號13號。