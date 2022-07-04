台積電在日本茨城縣筑波市的研發中心已在上月啟用，由日本政府補助190億日圓（折合約台幣42億元），加上日方決定補貼台積電熊本廠，總計豪砸約5000億日圓（折合約台幣1116億元）的大手筆補助，顯示日本納稅人正在為台積電支付更多資金，而這也引來日媒的不滿，《日經亞洲》（Nikkei Asia）以「台積電會拿日本納稅人的錢跑掉嗎？」為題撰文，質疑日本政府實際上可從這些補助中得到多少回報，仍是未知數。

根據報導，日本經濟產業省表示，日本推動台積電設廠，希望確保半導體穩定供應，促進晶片研發以重振半導體產業，並一再強調吸引外國晶片廠幫助日本半導體產業的重要性。經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）說，從經濟安全和其他層面來看，建立穩定的晶片供應系統很重要。

報導稱，台積電研發中心的190億日圓補貼，這筆經費來自經濟產業省所監管的新能源產業技術綜合開發機構（NEDO），實際上將用於台積電日本3DIC研發中心，但經濟產業省並未解釋，「為何這家全球最大晶圓代工廠需要日本納稅人的錢，來開發其產品？」

報導進一步指出，日本政府堅稱藉由補貼台積電，可以帶來經濟安全和其他經濟利益，但政府所說的這些好處，是否與日本拿出約5000億日圓的補助成正比，後續仍有待觀察。

此外，日本無法從智慧財產權中受惠，但台積電仍可保留這些權利，按照現行的制度，即使台積電利用日本的國家經費推進研發，進而取得成果，也可能並不回饋日本，而是獨佔技術帶回台灣。

重點在於，目前還不清楚日本能否從台積電熊本廠獲得任何回報，該工廠預計從2024年12月開始出貨，將專注於生產用於智能手機相機和索尼集團（SONY）其他產品的專用半導體，而索尼主要供應對象則是大陸企業和美國蘋果，因此，尚不清楚該工廠將如何為日本的經濟安全做出貢獻。

報導最後總結，迄今只有日本對外國公司如此慷慨，動作如此之快，在2年多之前吸引到台積電的美國，至今仍未確定補貼的提供，質疑日本政府似乎「只顧招商」，把台積電帶到日本才是最重要的，檢討在半導體方面的產業政策可以稍後進行。