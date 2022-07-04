新竹縣竹北市人口快速增長，遷居人口多數是科技族，財政部日前公布109年綜合所得稅資料，在全國368個鄉鎮市區中，竹北市所得總額平均數和中位數是「雙冠王」，全國7760村里所得總額中位數前20名，更有一半位在竹北市，但也來高房價的效應。

財政部公布109年綜所稅初步核定統計，新竹縣所得總額平均數為124.8萬元，僅次於新竹市和台北市是全國第3名，較前1年121.6萬元增加3.2萬元。新竹縣所得總額中位數為78.6萬元，僅次連江縣和新竹市也是全國第3名，較前1年77.5萬元增加1.1萬元。

從全國鄉鎮市區的所得總額平均數和中位數來看，竹北市所得總額平均數149.5萬元、中位數88.5萬元，是為全國368個鄉鎮市區中最高。

而全國7760個村里中，所得總額中位數排名前20名的村里，竹北市佔一半有10個，分別為東平里、鹿場里、中興里、隘口里、十興里、北興里、中崙里、斗崙里、東興里及興安里，位置在縣治三期、台科大及高鐵特定區，中位數皆超過百萬元。

「奠定基礎建設，是城市及經濟發展的重要指標！」縣長楊文科指出，竹北市有雙鐵和國1交通便利，縣府陸續增設學校和特色公園，加 強改善道路等建設，居住就業就學的條件比新竹市優越，自然吸引很多年輕科技族遷住。

楊文科並說，縣府更持續推動招商引資，遠百竹北店進駐營運，已創造上千個就業機會，龍祥影城10月將開幕，AI智慧園區廠商也將陸續進駐，使新竹縣連續4年成為非六都招商王，顯示縣府團隊施政逐漸展現成效。

不過，竹北市的宜居條件，也帶來房價居高不下的效應，2020年疫情發生後，營造業缺工缺料，更加速竹北市房價飆漲，不少民眾抱怨根本買不起房子。

縣府提出《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》修正草案經議會通過後，針對非自住用房屋採差別稅率，5戶以下每戶稅率2.4％，6戶以上每戶稅率3.6％，「囤房稅」7月1日正式上路，明年5月房屋稅正式開徵。