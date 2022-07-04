南韓股市周一收跌；許多投資人擔心，為抑制通膨的加息，將導致經濟放緩，許多人也準備擁抱美國明年的衰退。

周一南韓KOSPI指數收跌5.08點或0.22%，為2300.34點。

重量級個股中，三星電子升1.60%，SK海力士升1.83%，電池製造商樂金能源解決方案跌0.14%。

三星證券分析師Seo Jung-hun說，南韓股市與台灣股市一樣，對經濟的周期性動能很敏感，並也對衰退的擔憂做出了反應。

上周五美國6月製造業活動數據放緩超出預期，顯示聯準會激進的收緊政策，已導致經濟降溫。

南韓國財政部和央行周一表示，它們已經同意合作，要將利率上升對弱勢家庭和企業的不利風險降至最低。

在境內交易平台，韓元小漲0.02%，為1美元兌1297.1韓元

韓國綜合指數今年已下跌22.75%，在過去30個交易日也下跌了12.2%。

流動性最強的3年期南韓國債殖利率上升0.3個基點，來到3.441%。