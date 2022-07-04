搶食台灣本土連鎖醫藥通路每年3000億營收商機，健喬(4114)持有69%的子公司優良生醫今(4)日宣布購併連鎖藥局通路(順儷健康事業)，7月起將產生合併營收貢獻。

健喬子公司優良生醫年初自子公司優良化學分割出來獨立經營消費性事業，與母公司健喬專業分工，健喬主攻處方藥市場，優良生醫則專注自費市場。優良生醫指出，國內連鎖藥局占比只有20%，仍遠低於世界其他已開發國家如美國的71%及日本的68%，未來在連鎖化成為發展趨勢下連鎖藥局市場將呈現倍數成長，因此決定購併順儷健康事業，深耕終端消費市場，並提供高品質的OTC藥品及保健品來滿足消費者的市場需求。

台灣疫情在4月時開始嚴峻，優良生醫在疫情期間營收成長比母公司健喬更佳亮麗，五月單月營收較去年同期成長2.4倍，在7月併入順儷健康事業後合併營收將更上一層樓，對健喬的貢獻也可望加大。

健喬說，近期一直出現各個上市集團進入藥妝通路的整併行動，但是目前市場上的連鎖藥局通路多數沒有製藥業背景，優良生醫從健喬集團的消費事業部門獨立出來，擁有藥廠的資源，具備獨特的通路經營的競爭力，未來順儷健康事業的發展可期。