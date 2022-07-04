博客來上週公布「2022上半年新書暢銷榜TOP10」，林依晨《做自己，為什麼還要說抱歉》」勇奪第一。林依晨透過文字真實呈現自己，獲得讀者認同，成功在競爭激烈的出版市場中勝出，晉身暢銷作家，榮登榜首。在得知奪冠消息後，林依晨感性向讀者表達謝意。

林依晨表示：「有幾年的時間沒有以戲劇的角色和大家見面了，這本書，代表的是現階段的、以往那些角色背後的我，有些天真癡狂，也有些銳利激進，雖然書中幾無過去大家記憶中我的影音形象，字字句句間卻能拼湊出更真實立體的我。很高興，也很感恩，有這麼多人願意花時間慢慢以文字嘗試理解這樣的我，除了謝謝，好像也想不出更多的字詞了。」

《做自己，為什麼還要說抱歉？》今年1月發行，上市兩個月銷售5萬冊，出版至今持續攻佔書籍暢銷榜。本書是林依晨出道20週年，首部真實剖繪自我之作，林依晨以實際行動鼓勵大家勇敢做自己，獲得讀者廣泛熱烈的迴響。「做自己」也成為今年的熱門詞彙，在IG、FB都有許多讀者分享書中金句，在充滿挑戰的生活裡激勵自己保持清醒的思考。