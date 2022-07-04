拉拉山春季高山烏龍茶品質佳評鑑比賽4日頒獎。(呂筱蟬攝)

桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑4日頒獎，由茶農邱鋒典4連霸勇奪特等獎與頭等獎，市長鄭文燦說，復興區拉拉山海拔高、溫差大、溼氣重、排水好，拉拉山高山烏龍茶以手工採摘一心二葉的嫩葉製成，茶湯黃澄明亮，喝起來微甘、具獨特芳香味，希望透過每年評鑑競賽，讓拉拉山高山烏龍茶朝向品牌化、高值化發展，獲得更多人支持。

他指出，復興區茶葉主產地以上巴陵、光華部落、新興部落、三光里等地區為主，栽種面積約48公頃，年產量約4萬7000台斤，因是高山烏龍茶的聖品，所以價格較好，此外，復興區環境得天獨厚，適合多種作物生長，除了茶產業外，也推出「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌，與拉拉山高山烏龍茶、拉拉山水蜜桃互相輝映，期許未來復興區農會推廣更多農產作物，打響拉拉山品牌。

行政院農委會茶葉改良場副場長邱垂豐表示，復興區好山好水，日夜溫差可達10度，很適合種植茶葉，因此每年舉辦復興區茶葉比賽推廣茶產業，今年氣候良好且有雨水滋潤，配合栽培管理，茶葉品質較去年、前年乾旱時較佳。

他說，本次評鑑由專家評審評鑑選出清芳型茶葉的優勝者，以保持復興區拉拉山茶品質的獨有特色；拉拉山高山茶是台灣高山茶中最北緯的產區，茶品質可媲美梨山茶，優良獎茶葉價格約落在8000元左右，屬於高價位茶種。行政院農委會茶葉改良場為推廣復興區高山茶，積極輔導提升品質，相信經由桃園市政府辦理評鑑活動層層把關，拉拉山出品的茶葉不管熱沖或冷泡都很好喝，消費者可以安心購買品茗。