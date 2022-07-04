李男、張男使用手銬銬住薛男，軟禁逼迫薛男還錢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

李男用軟禁方式迫薛男還錢，依妨害自由罪移送高雄地檢署。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

張男依妨害自由罪移送高雄地檢署。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

昨日高雄1名25歲薛姓男子與26歲李男有債務上的糾紛，相約在大樓內談判，談判破裂後，李男與友人22歲張男一起將薛男上銬軟禁，藉此逼迫薛男還錢，薛男遭軟禁時，見李、張兩人在做別的事，沒有注意到他，趁機取預藏的折疊刀，刺傷張男後逃離大樓向路人求救報警。警方獲報後，迅速將李、張逮捕歸案，兩人依妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦；而薛男也因持刀傷人，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

新興分局五福二路派出所於3日中午12時許接獲民眾報案，稱薛男在民生一路某大樓內跑出來求救，並表示自己剛才遭人上銬軟禁。員警獲報後立即到場了解，薛男表示自己與債主李男有約新台幣1萬7千餘元的債務糾紛，雙方相約至李男租屋處談判還款事宜，未料被李男與其友人張男以手銬銬住雙手並且軟禁起來，當下怕遭遇不測，趁機取出褲子口袋內預藏的折疊刀刺向張男胸口，隨後逃離大樓，請路人協助報警。

警方立即組成專案小組調查，循線追查下於大同醫院找到自行就醫的張男及陪同的黃男，將兩人逮捕歸案。兩人依妨害自由罪移送地檢署偵辦；而薛男用折疊刀刺向張男胸口，也依殺人未遂罪移送法辦。

據了解，三人皆有毒品相關前科，李男當初要將薛男上銬軟禁，是因為薛男還不了錢，李男只好將薛男軟禁起來並逼其叫人還錢。至於薛男是欠什麼債務？警方表示，想從薛男手機裡查證，但薛男不願提供手機密碼，至於欠債原因還有待釐清。