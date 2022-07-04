2022年個人綜所稅申報作業已於6／30順利完成，負責報稅系統營運的關貿網路表示，今年國內受疫情影響，政府延長報稅期間至兩個月並不斷呼籲民眾多使用網路報稅、手機報稅，減少實體接觸機會，故關貿網路事先已預期今年使用網路進行申報人數將明顯增加。

為確保網路報稅運作正常，關貿網路今年全力投入網路報稅任務，提前做足準備，除在系統面新增手機報稅開放編輯及行動支付繳稅等便民功能，內部更增加軟硬體資源及團隊值班人數，成功確保報稅期間系統運作順暢，讓民眾享受良好的操作體驗，今年度使用手機報稅的戶數也遠超越當初財政部設定的100萬戶目標。

今年受國內疫情影響，政府於四月底宣布延長報稅季至兩個月(5／1到6／30)，關貿網路在得知消息的第一時間即進行相關準備，除原訂之系統升級、壓測、增加硬體資源確保有足夠量能服務全國民眾。更即時調整系統設定、增加專案團隊值班人數增加至164位，團隊包含一級主管、營運、業務、資安、客服、行銷等相關單位，並派遣一線客服報稅巔峰期至五區國稅局現場支援，協助處理各類問題，提供優質報稅服務。