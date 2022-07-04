台灣指數公司今天發布「台灣晶圓製造指數」及「台灣多因子優選高股息30指數」2檔指數，今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。「台灣晶圓製造指數」利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，自2017年5月至2022年2月累積報酬率為228.87％、夏普比率為116.17％，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數(112.11％、111.06％)、台灣全市場報酬指數(120.86％、112.63％)；「台灣多因子優選高股息30指數」年化標準差為13.66％、2021年殖利率為7.29％，表現均優於大盤指數（15.41％、3.40％）及台灣全市場指數（15.92％、3.48％）。

「台灣晶圓製造指數」以上市上櫃普通股為指數成分股篩選範圍，挑選屬半導體產業鏈的股票，結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標篩選成分股。

成分股檔數固定30檔，依最近期審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為聯電(2303)、台積電(2330)、華邦電(2344)、瑞昱(2379)、南亞科(2408)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、世界(5347)、中美晶(5483)及環球晶(6488)。

「台灣多因子優選高股息30指數」以上市上櫃普通股發行市值前300大股票為成分股篩選範圍，優先選取自由流通市值達200億元者為成分股。設定單一產業權重上限15％、個別成分股權重上限8％，表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效表現。

依最近審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為中鋼(2002)、聯強(2347)、華碩(2357)、興富發(2542)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、元大金(2885)、頎邦(6147)及瑞儀(6176)。