高中生眼中的世界會是什麼模樣？建國中學及松山高中攝影社合作舉辦「似水流年」建松聯合攝影展，從一張張照片中看見學子如何看待、記錄世界，作家朱宥勳也前往觀展。

繼協助師大附中、景美女中共同舉辦「Fleeting．那瞬間」攝影展後，文化總會今年再度協助建國中學及松山高中攝影社的學子們，讓「似水流年」攝影展順利於文總城南空間NO.1展開。

「似水流年」攝影展分為舞台、街頭、風景、自然及人像等主題，作品充滿學生對青春的記憶，也深入探索台灣文化及街頭樣貌，透過鏡頭與社會對話，提醒生活中值得注意的美好景色，從學校同學、家人、車站工作人員到跳陣頭的官將首等都成為鏡頭下的風景。

文總今天發布新聞稿表示，例如參展學生吳紹瑜，從小喜歡廟會活動，就期待透過影像讓大家了解廟會文化，翻轉大眾對廟會的負面印象；另一名成員賴志玲，則藉由照片中曬棉被的婆婆，思念自己已過世阿嬤。

文總也邀請畢業於建中的朱宥勳前往觀展。朱宥勳認為，學生們的照片除了記錄生活，創作概念也很鮮明，他以攝影師汪正翔為例，向學生分享攝影技術純熟到一定程度後，可以故事、思想層面來拍攝作品。

「似水流年」建松聯合攝影展於文總城南空間NO.1展出至7月10日。（編輯：陳仁華）1110704