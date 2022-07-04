後疫情時代，地方觀光發展與創新迎來嶄新挑戰，臺中市政府觀光旅遊局今（4）日於陽明市政大樓舉辦「掌握數據治理開創臺中旅遊新時代座談會」，由觀光旅遊局長韓育琪主持，邀請相關產業、學界共同交流，探討臺中主要遊憩據點遊客輪廓及行為的成果應用，遠傳分享以AI技術注入觀光需求模式的分析應用及實績，並偕同現場與會的產官學研代表探討智慧觀光的政策治理、商業契機與運輸安全等議題。

遠傳資訊暨數位轉型科技群經理周玫芳出席座談，分享遠傳領先業界研發的AI數據分析模型，涵蓋AI電信數據萃取技術、AI精準遊客識別模型等關鍵技術力，透過以去識別化演算處理將雜訊過濾與排除、收斂停留點，提升資料密度與品質，提供精準即時的人流分析與預估，能夠作為優化智慧觀光、智慧交通等政府規劃決策，亦能將此應用導入於零售商圈人流動向、防災區域人流分析、預測疫情熱點等多元領域應用。

遠傳透過全方位智慧觀光數據治理解決方案，協助臺中市政府觀光旅遊局建置「臺中主要遊憩據點遊客行為資訊網」，並於今日啟用。網站以視覺化觀光資訊儀表板，呈現人流熱點、人流移動趨勢等15項觀光指標分析，以利市府掌握遊憩區人流變化資訊；市府團隊採用遠傳的智慧觀光解決方案，宏觀且全面的了解遊客特性，並運用數據的洞察分析結果驅動觀光決策，優化觀光軟硬體建設、活動與行銷規劃，提升民眾的旅遊體驗，建立公部門資料治理最佳的典範。

遠傳以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安核心技術，深耕智慧觀光、交通運輸與智慧醫療領域，積極推動智慧城市發展，未來也將持續以技術力協助公部門，為民眾提供更優質的觀光旅遊體驗。