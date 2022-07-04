縣府為因應竹北市人口快速增長帶來的就學需求，新建的嘉豐國小和勝利國中將在9月招生，縣治三期周邊社區的學子已可就近入學，並正式啟動高鐵特定區文中二和文小三的設校規畫案，預定最快年底發包，以紓解東興國中、小入學年年擠爆的壓力。

在新竹高鐵特定區和新竹生醫園區周邊，目前有不少新建社區大樓正如火如茶興建中，加上聯發科已取得新竹高鐵站前「新竹專二」的地上權，2027年興建完成企業營運總部，也將吸引眾多遷住人口。

教育局長楊郡慈指出，高鐵區文小三和文中二都爭取到中央核定補助經費，已完成建築師評選，進行規畫設計，預定年底發包，以2年半的時間完成有校舍，將會按高鐵特定區的就學人口需求，分期興建讓學生就近入學。

文小三基地在隘口二路、隘口三街、高鐵八路及九路間，面積2.31公頃，規畫48間普通教室、28間專科教室，經費預估11億5千多萬元，中央核定補助3億4804萬元。

楊郡慈說，六角建築群體型態是文小三規畫設計的特色，小朋友們將在六角型蜂巢的教室裡上課，建築師希望蜜蜂群體合作的屬性能在校園裡展現，同時納入讀書角、洗手台、教學與遊戲等互動空間。

此外，在整體校園的顏色採仿木色裝飾，使景物營造與鄰近周邊建物的互動連接，未來家長接送的動線也都有詳盡規畫。

相鄰的文中二基地則在興隆路五段、文興路二段、高鐵九路、隘口二路之間，面積2.66公頃，新建校舍工程預計興建48間普通教室，32間專科教室，經費估計12億餘元，中央將補助近3億6千萬元。

楊郡慈表示，文中二規畫設計最大特色是，將建築空間與國文課本結合，建築特色，讓作家筆下的花草樹木，如席慕蓉詩作裡的「七里香」、琦君散文下的「桂花雨」等，一一現身在校園的各個角落，營造一個情境與動態的教學場域，豐富學生學習的內容與視野。