雲林縣水林鄉公共運輸涵蓋率0，雲林縣政府啟動幸福巴士。（張朝欣攝）

雲林縣部分偏鄉缺乏公共運輸系統，其中水林鄉海埔村等3村落皆無公共交通車行經，公共運輸涵蓋率為0％，雲林縣政府因此規畫「水林蘇秦海埔-北港」偏鄉幸福巴士，4日雲林縣長張麗善主持通車典禮，每天提供3固定班次及3預約班次服務，滿足學生通車、長者就醫、民眾外出的需求。

雲林縣政府為促進偏鄉公共運輸涵蓋率，委託逢甲大學協助檢視縣內公共運輸服務網絡，結果發現水林海埔村、車港村、蘇秦村均無公共交通車行經，居民外出只能自行開車或騎機車，許多長者因交通不便極少出門，須到外地就醫就要叫計程車，所費不貲。

張麗善因此責成縣工務處規畫「水林蘇秦海埔-北港」偏鄉幸福巴士，經與村民溝通協調，擬定最佳巴士路線，再由嘉義客運協助提供2輛中型巴士，4日在水林鄉豐德宮舉辦幸福巴士啟用儀式，吸引許多長者到場，興高采烈地了解搭乘地點與時間。

張麗善表示，為了改善偏鄉極限部落的交通問題，她上任後第1件事就是請學者專家進行整體盤點，包括幸福巴士、各地轉運站，目前已開通7條路線，此次「水林蘇秦海埔-北港」幸福巴士的開通，將讓學生通車、長者就醫、民眾外出更方便，試營運3個月期間，請大家多加利用，以利日後永續經營。

縣工務處處長汪令堯指出，幸福巴士每天有3班次，從水林豐德宮發車，行經誠正國小、車港村活動中心、水林市區、顏厝寮、建國國中等10餘個停靠點，終點站在北港嘉義客運站。另外還有預約機制，只要2人以上，前一天下午5點前完成預約即可，非常方便。