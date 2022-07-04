國民黨南投縣長參選人許淑華認為，縣內垃圾最終要自主處理。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，主張垃圾二次回收全分類。（廖志晃攝）

南投縣政府規畫設置的綠能永續中心，胎死腹中，垃圾處理成為下屆縣長必須面對的難題。國民黨參選人許淑華認為，縣內垃圾一定要自主處理，分區域或集中處理會先與民眾達成共識；民進黨參選人蔡培慧主張二次回收全分類，而且要透過環評取信於民。

南投縣內目前堆置垃圾20萬公噸，預估年底新縣長就職時達30萬公噸，縣長林明溱原本想在卸任前發包興建綠能中心，一舉解決垃圾問題。但是垃圾處理是嫌惡設施，而且年底選舉在即，不僅無黨籍的竹山鎮長陳東睦號召成立自救會，藍營政治人物也急得跳腳，民意風向牽動縣長、議員及鄉鎮長選情，使得環保專業問題成為政治議題，在排山海的壓力下，縣府政策急轉彎停建綠能中心，巨量垃圾成為留給新縣長的就職大禮。

綠能中心引發政治風暴，與林明溱同為藍營的許淑華首當其衝；她表示，南投縣的垃圾最終還是要自主處理，並且做全方位考量，其他縣市有不同的處理技術都可以參考，未來不論是整體一併處理，或分區域由各鄉鎮市自行處理，採取的技術或地點，一定會與在地民眾溝通取得共識，才會進行設置。

蔡培慧主張垃圾分兩階段處理，首先是在各鄉鎮市進行二次回收全分類，製成的燃料棒用於熱能發電、廚餘製造堆肥；其次是設置綠能轉化中心，不能貿然說設在哪裡，選址必須考量人口密度、交通運輸及回饋措施，並且與民眾溝通達成共識，還要經過環評避免二次汙染，而且要開國際標或國內標，不能直接BOT。