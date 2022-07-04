86歲的美國航空空服員奈許（Bette Nash）獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球任職最久、年紀最長的空服員。

高齡86歲的美國航空空服員奈許（Bette Nash）已獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球任職最久、年紀最長的空服員，她擔任空姐將近65年。奈許先前受訪時曾爆料早期美國航空業秘辛，包括要家訪，確認是不是單身，還要不斷量體重，坦言真的「很可怕」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，86歲美國航空（American Airlines）「空嬤」奈許已獲金氏世界紀錄認證為全球任職時間最長、年紀最長的空服員。

Bette Nash of Boston has been working at American Airlines for 65 years, which Guinness says is a world record. https://t.co/IaU0S2xBuA pic.twitter.com/VDPR3FqJSy — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 30, 2022

目前仍持續當空中飛人的奈許於1957年入行，不過她當時服務的是美國東方航空（Eastern Airlines），後來經過東方航空的一系列出售、整併，奈許最終落腳美國航空。

奈許也爆料不少早期美國航空業的秘辛，包括航空公司會進行家訪，以確定空服員是單身，並未和別的男性同住。每次出勤前，航空公司也會要求空服員量體重，體重增加太多的空服員可能會被取消出勤。根據加州電視台KABC-TV於2017年對她入行60周年進行的專訪，奈許當時說：「你必須要有一定的身高，你必須要有一定的體重，那時候很可怕，多了幾磅你就必須不斷量體重，如果一直都是這種狀態，他們會把你從薪資單上踢掉！」

& NOW @GWR is recognizing her for being the longest serving flight attendant in the world. I need to catch a flight on her route because she works the same route and is home every night. JUST adorable! https://t.co/iRYS5Jj117 — Amber Worthy #amwriting (@byAmberWorthy) July 1, 2022

她也透露，當時乘客是在登機前從自動販賣機中購買保險，然後在機上支付機票費用，當時紐約飛華盛頓的單程機票只要12美元（約新台幣357元），在乘客用餐後，空服員還會分發香菸和火柴。

#GuinnessWorldRecords recognised 86-year-old American woman, #BetteNash as the longest-serving and oldest flight attendant in the world this week.



Nash has been a flight attendant with #American Airlines for 65 years and started her career way back in 1957. pic.twitter.com/W31ePbwEZE — Mirror Now (@MirrorNow) July 3, 2022

如今早就是超資深學姐的奈許可以自由選擇想要出勤的航班，她通常選擇紐約往返華盛頓、波士頓的班次，因為這樣她才能每天晚上回家照顧身障兒子，她本身是一名單親媽媽，至今她也固定參與美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）規定的空服員訓練。

今年秋天，奈許的空服員生涯就要屆滿65年，許多乘客早就非常熟悉她了，一名乘客2017年受訪時說，他每年飛數十萬英里，但是有奈許服務的航班才是最好的航班。

Bette Nash of Boston has been working at American Airlines for 65 years, which Guinness says is a world record. https://t.co/KZvlRVYyYO — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 1, 2022

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