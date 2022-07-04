尚未請辭的新竹市長林智堅，周末1連2天在桃園市長鄭文燦帶領下到桃園跑攤搶票、拔樁，4日上班日換鄭文燦南下合體，民眾黨桃園市長參選人賴香伶痛批根本是假市政交流之名、行選舉造勢之實，感嘆中壢凌晨才發生大火，鄭文燦卻一心只想輔選小弟，把公務放一旁。

「市政交流大家並不反對，但看起來這與選舉造勢有相當的關係！」賴香伶說，鄭文燦與林智堅2位市長，前天在大溪、昨天在龜山才合體造勢，為了拉抬林智堅，今天鄭文燦又特別風塵僕僕到新竹去，感嘆今天凌晨中壢才發生大火，鄭文燦身為地方父母官應該以市政為主，如果一心輔選自己的小弟，把公務放在一邊，對市民不是好事。

賴香伶指出，林智堅也應該很清楚，他在新竹的成績，有哪些可以到桃園實現？有哪些與桃園扣連有關係？用交流來為自己的輔選加碼，這些情況大家看在眼裡，對新竹與桃園市的公務員來說，也會覺得相當不公平。