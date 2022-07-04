2022馬來西亞羽球公開賽昨天（3日）落幕，超級500系列的馬來西亞大師賽明天（5日）展開，不過賽前有選手退賽，其中台灣東京奧運金牌男雙組合李洋／王齊麟確診新冠肺炎，兩人已通報大會，並退出本周大馬大師賽。

李洋／王齊麟在印尼公開賽、馬來西亞公開賽連兩站無奈止步16強，兩人持續留在大馬為本周大師賽繼續備戰，可惜賽前傳出確診新冠肺炎，只能忍痛退賽，兩人透過經紀人表示，目前身體狀況都是微微發燒和喉嚨痛。

除了李洋／王齊麟，男單現任世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）透過社群媒體表示，自己很開心在印尼大師賽、印尼公開賽及馬來西亞公開賽連3站奪冠，本來他也期待在接下來馬來西亞大師賽、新加坡公開賽再接再厲，但今天（4日）上午醒來後，身體和頭腦都告訴自己該停下來給身體充充電，因此他也選擇放棄參賽，先和家人小小慶祝自己近日的成功，並給身體休息時間，再為下一個目標奮鬥。