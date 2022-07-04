浩鼎(4174)OBI-888臨床二期試驗喊卡，市場有人質疑以Globo H為標的的新藥療效，衝擊今日股價收在跌停板81.2元，也拖累整體新藥族群的表現。董事長張念慈說，OBI-888是因為放大量產後反而讓成本大增，沒有商業價值可言，才會停止試驗。公司產品線還有三個均以Globo H為標的新藥，臨床試驗二、三期計畫都在進行中，對Globo H為標的之新藥有信心。

張念慈強調，提前終止Globo H抗體新藥OBI-888臨床二期試驗，純粹是為了優先改善製程、提高產出率，以降低成本，一旦臨床效益獲驗證，才能發揮商業價值，新藥才能服務病患，並提高投資效益。同時，公司也繼續開發第二代Globo H抗體；部分人卻因此質疑以Globo H為標的之新藥療效，此純屬誤解。

張念慈指出，目前浩鼎產品線還有三個均以Globo H為標的新藥，如治療性疫苗OBI-822、新世代疫苗OBI-833，及抗體小分子藥物複合體(ADC)新藥OBI-999，其臨床試驗二、三期計畫均在如火如荼進行中，且浩鼎係當前全球唯一以Globo Ｈ為標的開發新藥，產品已進入臨床中後期的生技公司，說明浩鼎對Globo H為標的之新藥有全然的信心，並全力積極開發中。若因而否定Globo H作為新藥標的的功能，而無視於浩鼎在臨床上還有三個同一標的產品正全力發展的事實，顯然推理有誤。

浩鼎進一步說明，OBI-888臨床試驗收案並未全部完成，但因為OBI-888在放大量產後，產出率反而降低，致使成本大幅升高。如果仍繼續收案，或未來邁向三期，其成本已高到病人難以負荷，上市後，若加上開發成本及利潤，其訂價病人根本無力負擔，就毫無市場或商業價值可言。

鑑於以OBI-888為中間體的ADC新藥OBI-999已進入臨床二期，且其係以OBI-888作為標靶功能，單位使用抗體量小，施打頻率亦低，一旦開發成功，並沒有如OBI-888成本過高商業化憂慮，浩鼎才會決定OBI-999繼續往前，OBI-888停止收案，先尋求優化和純化製程，相信這是多數新藥公司會選擇的開發策略。