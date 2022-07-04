今林姿妙與與高公局北分局分局長林炳松、公路總局四工處長林文雄，三方共同宣布這項全國首創由地方與中央合作將正式啟用；未來每年數百萬車次來到宜蘭的用路人，有機會聽到可愛的宜蘭娃娃隧道廣播。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙在啟用記者會上，感謝參與此次錄音的老師、家長及孩子們。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣國5雪山隧道與蘇花改隧道，今（4日）正式啟用「宜蘭娃娃音」道安宣導廣播，縣長林姿妙宣布，由縣府與愛貝爾幼兒園合作錄製「宜蘭娃娃隧道廣播」，為全國高速公路首次使用，蘇花改隧道雖已於今年1月試播，今後將常態性播放，盼能有效喚起用路人注意、安全行駛。

今林姿妙與與高公局北分局分局長林炳松、公路總局四工處長林文雄，三方共同宣布這項全國首創由地方與中央合作將正式啟用；未來每年數百萬車次來到宜蘭的用路人，有機會聽到可愛的宜蘭娃娃隧道廣播。

縣府表示，這個全新的隧道廣播，是由可愛的幼兒園孩子們錄製的，廣播內容不但講得可愛又清楚，口齒也很清晰，在隧道內實測聽的格外清楚，盼能有效傳達道路安全訊息，給即將進入宜蘭的用路人們。

四工處表示，此次宣導與宜蘭縣府、高公局結合，希望透過小朋友稚嫩的娃娃聲音能更有效的傳遞安全訊息外，也能紓解交通尖峰壅塞時用路人的煩悶。提醒用路人在蘇花路廊隧道內收聽警廣，除掌握即時播報路況訊息外，還能聽到可愛娃娃音廣播。

「雪山隧道廣播，雪山隧道廣播。您即將進入宜蘭。目前車流量大，請保持車距，耐心駕駛！提醒您，雪山隧道最高速限90公里，最低速限70公里。高速公路局、宜蘭縣政府關心您」，聽著小朋友朗朗上口、超萌娃娃音，讓人忍不住想豎起耳朵認真聽；雪隧與蘇花改各有3個版本播放。

林姿妙表示，未來每年數百萬車次來到宜蘭的用路人們，將有機會聽到可愛的宜蘭娃娃隧道廣播，盼能有效喚起用路人注意，一同拚出宜蘭好交通。