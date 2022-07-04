遭綠營側翼狂黑！ 徐巧芯爆「驚人真相」：柯志恩做對了

國民黨中常會正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長後，近來遭外界攻擊在美國置產，她在臉書直斥「側翼動作好快」，自己光明正大。3日晚間柯志恩在臉書氣炸發文，表示自被提名參選高雄市長，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號，甚至被起底的政治打手不亂騷擾詆毀。國民黨台北市議員徐巧芯今（4）日評論，「柯志恩做對了很多事情，她在打一場現代化的選戰」。

徐巧芯今日在中天新聞《大新聞大爆卦》中指出，許多人目前對國民黨雙北的選情有點憂慮，民進黨可能會提很強的人選，但現在轉到高雄，現任市長陳其邁其實夠強了。徐巧芯更直言「柯志恩做對了很多事情，她在打一場現代化的選戰」，強調「勇往直前、速戰速決、直球對決、不要怕」才是現代化選戰的重點，「現在我們是挑戰者，因為不是連任，哪裡有做不對的地方，就是要直接回應」，徐巧芯更以之前陳其邁的「來者是客」、國民黨主席朱立倫形容柯志恩是「陽光女孩」及現在的翁達瑞「抄襲發財說」舉例，柯志恩通通以正面的方式迎戰，這就是現代化選戰，必須要快速直球對決。

徐巧芯更提及，柯志恩同時把「陽光女孩」和「抄襲發財說」結合在一起變成自己的政見，她的政見不會只有對高雄的選舉有幫助，其他縣市的國民黨籍候選人看到柯志恩在講「網路霸凌」的時候，一定會有共鳴、一定都會聲援，那這樣團體戰的正面循環就來了。最後徐巧芯也直言「柯志恩現在面臨艱困的選戰，因為對手是陳其邁，但若是藍營的大家都能用這樣的思維面對選舉，雙北選戰一點都不困難」。