亞尼克季節限定「焦糖鹽之花」生乳捲，465元。（亞尼克提供）

YOKU MOKU即起開始巡迴快閃，讓民眾有機會買下喜愛的糕點。（YOKU MOKU提供）

YOKU MOKU來台後引進號稱最強生乳捲「南青山生乳捲」。（YOKU MOKU提供）

來自日本東京的餅乾甜點品牌YOKU MOKU，來台十週年代表作即是引進號稱最強生乳捲的南青山生乳捲，今年邁入第十一年則引進皇家奶茶口味生乳捲，及風靡日本的巧克力雪茄蛋捲，滿足眾甜點控的慾望；以生乳捲聞名的品牌亞尼克，迎接父親節特別推「焦糖鹽之花」生乳捲，將父親對孩子蘊藏期待的「嚴」，以及句句深藏愛意的家父名「言」之意象，取其諧音「名鹽」融入北海道奶霜，打造可甜可鹹滋味。

YOKU MOKU今年六月剛上市就造成預購熱潮的「皇家奶茶口味」，內餡使用日本鮮奶油與阿薩姆紅茶，以皇家奶茶製法精心熬製，清新茶香混合奶香配上綿密蛋糕，追求甜而不膩口感。另YOKU MOKU快閃店從台北開始巡迴，首間快閃店即起至31日於台北遠百信義A13館登場；8月2日至9月5日在竹北大遠百與粉絲相見歡；9月22日至10月31日在Top City台中大遠百，11月18日至2023年1月2日在Mega City板橋大遠百。

亞尼克迎88節新推「焦糖鹽之花」生乳捲，將來自法國專業的焦糖專家─依思尼，以諾曼地頂級糖品加入AOP產地認證奶油，再傳統銅鍋慢火熬煮，並融合了給宏得鹽之花，迸出甘甜層次。聯手北海道奶霜，鹽之花的滋潤提味讓焦糖奶霜的濃郁更加圓潤、回甘，尾韻絲絲鹹味飄出，與巧克力酥菠蘿及Q彈的泡芙蛋糕共譜多層次的味覺之旅。隨享卡卡友可於門市寄捲補差額45元提領，相當於直接省下87元。

另亞尼克特別於7／8、7／15、7／22、7／29下午4點至6點分別於北車、忠孝復興、南勢角、中山國中、景安YTM站點舉辦快閃試吃活動，當下購買焦糖鹽之花生乳捲即可享439元限時嘗鮮優惠價(原價465元)，數量有限。