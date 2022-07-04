彰化4日新增1336例新冠肺炎確診案例，縣長王惠美表示，疫情已經慢慢往下降，還是呼籲所有民眾都盡速施打疫苗，不管是長者、兒童等，都應該加速接種；葉彥伯表示，依目前疫情趨勢，已經要進入常態性流行，不過可能疫情趨緩讓疫苗施打率下降，還是呼籲大家都能夠施打疫苗，才有完整保護力。

王惠美表示，目前加強長者接種第４劑疫苗的覆蓋率，開放65歲以上長者到各醫療院所自行接種，不管接種任何一劑，都有500元的禮券，還贈送每人2劑快篩，一直到月底都有，另外長照機構、洗腎病外也有安排醫療團隊到點接種。

王惠美還說，5至11歲幼童的第一劑接種率已經達到8成，第二劑5至6歲國小未入學幼童也已經陸續造冊，另外5至11歲兒童的BNT疫苗接種，也將從7月6日起開放各合約醫療診所，不限劑次、設籍本縣，都可以自行選擇預約接種。

葉彥伯表示，原則上確診過後3個月後就可以再施打疫苗，而目前疫情趨緩，兒童疫苗第1劑施打率很高，第2劑預約則是往下掉，有許多家長不想讓孩子太早接種，想要等到5、6周後才讓孩子接種，但他說不管何時接種，都應該讓孩子接種。

葉彥伯強調，目前已經要進入常態流行期，傳染病只要達到滿足點，就會開始往下掉，只要疫苗施打與確診者數超過6成，就能形成社區保護力，常態流行確診數控制在01％，就能考慮防疫政策鬆綁，但還是呼籲民眾不要忘卻疫情的恐怖，有疫苗才有保護力，一定要施打疫苗。