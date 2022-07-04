民進黨前立委賴坤成今（4日）在立院開記者會盼爭取台東縣長提名。（葉書宏攝）

賴坤成爭台東縣長提名批黨「先射箭再畫靶」 脫黨參選埋伏筆

民進黨前立委賴坤成今（4日）在立院開記者會盼爭取台東縣長提名，他批評黨內提名就是先射箭再畫靶的遊戲規則，沒有一個政治人物如同立委劉櫂豪，縣長、立委最重要的兩個職務輪流選，「吃碗內看碗外，整碗拿，政治不是這樣玩！」至於未來是否脫黨參選，他則回應，「這個可以保留一下嘛，民進黨是我最鍾愛的政黨！」

賴坤成表示，今天召開最後關頭、絕不放棄，為台東也為民進黨的記者會，民進黨台東縣長提名，就是一齣先射箭再畫靶的遊戲規則，縣長選舉透過徵召協調程序，個人非常遺憾，一直到目前為止，只有上周黨祕書長林錫耀曾經找他談過，從來沒有機會跟選對會成員當面說明訴求。

他說，去年開始不斷透過電話、簡訊跟劉櫂豪表達希望跟他談一下，劉總是一貫的態度，冷處理、不回應、已讀不回，劉一直認為是小英的得意門生，現在是當英系的召集人，「選對會一直對我冷處理、把我當成空氣。」

賴坤成表示，全台灣甚至全世界，沒有一個政治人物，最重要立委、縣長兩個職務，都是劉櫂豪輪流選，吃碗內看碗外、整碗拿，政治不是這樣玩，蔡英文總統、選對會已經要徵召他，還是懇切希望，如果民進黨有民主風範，拜託大家可以深思。

他強調，自己是民進黨在東部第一個拿下國大代表、台東市長，在單一選區拿下第一席立委，是有戰功、戰鬥力的，這次已經準備好了，對台東地方事務了解，在產業、各行各業，產業界藝文界演藝界學術界等，願意把人脈經驗一起帶回台東。

媒體追問此次縣市長是否都是英系把持，賴坤成說，民進黨創黨以來至今，每次初選一定有爭執，但是最起碼時間、流程跟作法，沒有像社會現在這麼焦慮，等久了，如今傳出羅致政、陳時中也說不要了，其他人要怎麼辦。

他也說，早期自己應該算是謝系，跟謝長廷認識早，「我算早謝！」從頭到尾不敢跟謝長廷說，憑自己在地方，面對所謂的英系，家大業大、勢力龐大，社會也稍微有點公義，正當性在哪裡？不要整碗拿走，票越選越少，有沒有道理。