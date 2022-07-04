午後熱對流發展旺盛，中央氣象局針對雙北、桃園、新竹及南投發布豪雨特報，新北市樹林區更列為一級淹水警戒，下午累積雨量已達139毫米，立法委員蘇巧慧也PO出淹水狀況，積水高度超過卡車半個輪胎，提醒大家出門小心。

立法委員蘇巧慧在臉書粉專發文表示，今天大雨來的又快又急，已收到許多民眾反映樹林、鶯歌、新莊多處淹水，道路也因積水無法通行，提醒大家出門千萬小心。

蘇巧慧也拍下服務處外的道路狀況，只見大與讓部分路段淹起大水，高度超過卡車半個輪胎，一旁的機車輪胎更直接被水淹沒，機車騎士只能將雙腳放下維持平衡。也有住在樹林區備內街的網友拍下照片，街道因瞬間大雨而淹水，大卡車只能緩慢通行，讓他忍不住驚呼，「第一次看備內街淹水」。

家住樹林區備內街的網友也拍下屋外畫面，只見淹水嚴重，大卡車只能緩慢通行。（圖／翻攝自卓冠廷臉書粉專）

根據水利署水情資訊，新北市樹林區列為一級淹水警戒，新北市五股區、台北市士林區列為二級淹水警戒。

臉書粉專「我的新北市」也指出，因應強降雨，新北市災害應變中心已於下午2點40分開設，降雨集中鶯歌、板橋、樹林、新莊、五股、蘆洲地區，請市民朋友注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。

另外，因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，已於下午3點進行疏洪十路以北區域路段（及越堤道）管制，請市民提早配合改道。