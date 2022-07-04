據《北京青年報》報導，近日，深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過《深圳經濟特區醫療條例》修訂稿，其中第78條在「臨終決定權」上做出了大膽突破，規定如果病人預立遺囑「不要做無謂搶救」，醫院要尊重其意願，讓病人平靜走完最後時光。由此，深圳市成為全大陸第一個實現生前預囑立法的地區。

生前預囑寫入地方法規，對於不堪忍受過度搶救之苦的臨終患者是一大福音。患者進入生命的最後階段，個人願意既難以表達，更難得到尊重。尤其當各種導管插進患者身體後，患者說話交流的機會喪失，想表達想法幾乎不可能，即使因過度搶救導致患者十分痛苦，也只能被動忍受，直到生命結束。有了生前預囑則不同，臨終搶救是否採取插管、心肺復甦等創傷性搶救措施，是否使用生命支持系統等，患者可事先做好安排。生前預囑具有法律效力，不擔心醫生和家屬會隨意更改。

長期困擾臨終患者家屬的一道難題，有望從此得到化解。儘管老人已處於彌留之際，子女若不「盡力搶救」，對己怕留下遺憾，將來自責「是我害了老人」；對外則擔心留下把柄，怕人說不孝、捨不得花錢。倘若老人有多個子女，主張「放棄搶救」的子女，可能受到其他子女的指責。受此影響，過度搶救，甚至「不到最後決不放棄」，就成為普遍現象。決定來自患者本人並得到法律的支持，家屬不再面臨兩難選擇。

生前預囑入法，醫生也吃上了定心丸。近年來，有關方面在大力推廣生前預囑，如北京生前預囑推廣協會在業界廣為人知，其選擇與尊嚴網站推出的「我的五個願望」，大陸國內已經有5萬多人填寫。但民間倡導不具法律效力，一旦患者的親屬對此有異議，醫療機構及醫生可能面臨民事侵權索賠，或者主管部門的行政處罰，巨大的風險讓醫生不敢做決定。通過立法，生前預囑具有法律效力後，醫生在法律的框架下做出選擇，將不再顧慮重重。

同時也要看到，生前預囑的完善和普及，還有很長的路要走。生前預囑涉及到很多法律和醫學專業概念，患者理解有難度，簽署生前預囑前，要為患者提供專業的指導與服務。創傷性搶救是否值得實施，損害與收益如何評估等，也要完善操作規範，使之有章可循。生前預囑入法也要避免被惡意利用，比如臨終搶救的醫療開支很大，要謹防健康商業保險誇大生前預囑的作用，等等。

生前預囑減輕了患者的痛苦，減少了醫療浪費，也讓老人的離世從「生死兩相憾」變成「生死兩相安」。當社會自發倡導、患者自行爭取尊嚴死面臨很大的法律風險時，通過立法賦權，患者對臨終搶救的決定權就有了最可靠保障。

生前預囑首次寫入地方法規，相關規則有待進一步成熟完善，但只要探索者多了，探索的時間久了，就會日益累積經驗，最終為生前預囑開創一個科學模式，並使生前預囑得到廣泛普及，讓患者有權選擇臨終搶救方式，能夠少痛苦、有尊嚴地離世。