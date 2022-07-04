徐熙娣（小S）與S媽合作推出podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，小S在節目中坦言，《康熙來了》停播後的第一年，她真的覺得解脫了，可以開始嶄新人生，一切都很好，自己可以當好媽媽，也能做飯、學習、彈鋼琴。但到了第二年，老公許雅鈞（Mike）卻發現她變得不對勁，而她也驚覺自己變成了愛哭鬼，陷入人生低潮。

主持天后小S以嗆辣犀利又不失幽默的主持風格深受粉絲喜愛，坐擁超高人氣的她紅遍兩岸三地，近期也以《小姐不熙娣》回歸台灣電視螢光幕。小S與蔡康永共同主持的綜藝節目《康熙來了》是許多人回憶中的經典，但在與S媽一起主持的podcast節目《老娘的老娘》中，小S卻透露在《康熙來了》結束之後，曾陷入長達2年的低潮期，那時候如果她多喝了一點，就會突然爆哭。

小S表示，低潮期那段時間，她在外人面前總是裝作不在意的樣子，跟記者聊天時嘴上也都說不擔心，要做自己，很快樂，到最後才敢面對自己內心「其實很在乎」。小S說：「我發現我會沒有安全感，好像演藝圈沒有我也沒有關係，我消失幾年也冒出很多女主持人。」

直到有一天被老公問說怎麼都懶得出門？整天待在家？小S才發現自己似乎不快樂，於是趕緊找姐姐大S求助。大S當時一眼就看穿了她的沮喪和痛苦，雖然姐妹倆都在家當媽媽，然而大S說，自己是很健康地想當全職媽媽，但小S明明就還想工作，希望能得到掌聲，為何不承認？

此外，大S更直指說，小S就是不承認自己內在的渴望，只願意在網路上貼文發言跟觀眾對話，其實她真正該做的是復出當主持人。小S擔憂沒人搭檔，節目會主持不好，也是大S跳出來給她打了一劑強心針，表示只要她肯主持，自己就願意出面當製作人。

籌備節目的過程中，小S一直很害怕幽默感消失，抓不回主持的感覺，幸好攝影機一開，她立刻便找到自己存在的價值，所有害怕及憂鬱跟著瞬間閃邊。有過這段經歷，令小S格外珍惜回家當媽媽、工作結束當廢人的時間，也讓她面對身上的每一個角色，都能快樂起來，享受其中。她說：「工作有工作的快樂，耍廢有耍廢的快樂，當媽媽有當媽媽的快樂。」