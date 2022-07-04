瑞莎日前送小選手們到機場出國比賽。（Rising Star RG瑞星韻律體操提供）

瑞莎訓練的選手在土耳其獲得金牌。（摘自臉書）

瑞莎訓練的選手在土耳其獲得佳績。（摘自臉書）

瑞莎主導的Rising Star RG瑞星韻律體操致力推廣韻律體操，她4日在社群公布好消息，跟著她練習1年多的孩子第一次出國比賽，就在土耳其的「Beşiktaş JK 1. INTERNATIONAL RHYTHMIC GİMNASTICS CUP 2022」，與222位來自不同國家的好手中脫穎而出，共獲得「1金、3銀、4銅」的佳績，讓她直呼很辛苦、很累，但都值得！

瑞莎表示，「很謝謝所有支持我們的人，這些好成績是我們一起的，我們一定會繼續努力，讓全世界看到我們台灣的美麗和力量！」並預告下一站將前進法國，到時候再請大家一起為孩子們加油。

對於在海外獲得好成績，瑞莎十分感動，她前陣子挺著大肚子，每天在體育館陪著孩子們練習，能夠獲得這麼好的成績，瑞莎覺得這一切都值得了。這次因為需要照顧才4個月大的小女兒，所以無法陪同孩子們前往，但她還是安排好了一切，每天不顧時差與孩子們視訊，關心她們狀態，也有兩位教練隨行。

瑞莎很感動這群孩子投入韻律體操的練習時間不是很長，但孩子很自動自發，在出發前幾天，她特別要求孩子在家休息一天調整一下，請她們不要來體育館練習，結果孩子們當天自己跑到戶外去練習，知道這件事後她也很感動，沒想到她們為了這次比賽如此的認真。