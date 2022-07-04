《桃園藝術亮點》收錄多名藝術家的故事，自2015年起每年出版，前2年因疫情影響而暫停。（陳夢茹攝）

《桃園藝術亮點》是記錄桃園重要藝術家最具指標性叢書，今年收錄12位藝術家的精彩故事，包括油畫、水彩、膠彩、書藝、攝影等領域，新書將於文化局大廳展示至17日，未來該書籍也將發至市內各圖書分館，豐富圖書資源。

文化局指出，《桃園藝術亮點》自2015年起每年出版，前2年因疫情影響而暫停，往年都收錄10名藝術家的故事，其中以西畫藝術家佔最大宗，今年有別以往共收錄12名藝術家的故事，包含油畫、水彩、水墨、膠彩、書藝、篆刻、雕塑、工藝到設計、攝影、錄像等領域，是歷年以來最多元。

文化局表示，這次收錄的藝術家有精雕細繪鄉土景致的曾盛俊、以疊影特色展現人性情懷的游雯珍、開創興遊美學的羅青、以膠彩刻畫自然之美的徐子涵、藉由禪書筆意沉澱人心的李蕭錕、遊藝於書法篆刻的呂國祈、雕工刀法精湛的吳榮賜。

從柴燒陶藝體現生活逸趣的徐興隆、在雕塑中穿越心靈虛實的陳齊川、以當代設計重塑原住民精神的瓦歷斯．拉拜、透過影像思辨社會環境的陳界仁及藉由光畫抒發古典風情的高志尊共12位藝術菁英。

文化局說，為提升紀錄的完整性與宣傳推廣，除了沿襲以往的田野調查、訪談撰文、文獻爬梳與作品拍攝的詳實編排出版外，這次更為每位藝術家錄製精緻的形象影片，提供讀者更生動的影像閱讀。新書將於文化局大廳展示至17日，現場還有文創商品、藝術家影片介紹播放、歷年叢書回顧等，歡迎民眾到場翻閱，網路則將從8月1日起販售。