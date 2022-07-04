台南市議會第3屆第7次定期會一度因疫情升溫停會順延2周後，4日終於完成三讀閉幕。在70天的會期中，共審議將近700件提案，通過墊付預算超過28億元。不過，鑑於年底地方選舉將至，下半年的定期會也預定於月底開議。

今日完成三讀的法案，包括通過《台南市外送平台業者管理自治條例》草案、修正《台南市社會住宅興辦及公益出租人房屋優惠地價稅及房屋稅自治條例》草案；屬一般提案的《台南市先進運輸系統第一期藍線延伸線可行性研究規畫成果同意案》，也依聯席審查意見通過。至於《台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例》，則因議員意見分歧，將留待下個會期繼續審議。

在墊付案方面，市府於此次定期會陸續提出85件墊付款案，其中有5件於4日逕送大會，內容涵蓋《台南市促進民間參與資源回收細分類廠投資BOO案招商委託專業服務申請補助計畫》、《111年台南市岸內糖廠影視基地發展計畫》等。85件墊付案補助款合計25億3767萬元，市庫負擔3億1072萬1000元，總計28億4839萬1000元，經討論後全數獲大會同意先行墊付。

此次定期會期間，還進行6場專案報告，主題包括綠能執行情形、西門市場未來規畫、七股科工區開發進度與聯外道路規畫等議題，結論都獲大會通過。另外，根據議員提案及審查意見，大會將於下次定期會針對騎樓違停改善、遊蕩犬貓問題對策與收容安置等議題安排專案報告。

議會指出，此次定期會原訂4月13日至6月21日召開，但因疫情升溫於5月16日至29日停會2周，期間共受理市府提案94案、議員提案586案（含臨時動議案）、會務案1案，全數均獲得大會同意通過。

至於下半年的定期會，因應年底地方選舉，目前預定提前於7月28日至10月5日開議，但仍需召開程序委員會決議。

台南市議會定期會三讀墊付專案報告