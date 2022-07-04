高市議員黃捷直說，柯可能對高雄不熟悉，不清楚高雄這幾年就是遭韓粉霸凌的重災區，被韓粉霸凌過的高雄議員以及店家民眾，受害者不計其數。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩連日來遭到側翼、網軍攻擊，針對自稱旅美教授的「翁達瑞」批評她涉及「學術不倫」，國民黨今下午已委託律師提告，未來柯志恩更有意將「反霸凌」當成首個政見。對此，高市議員黃捷在臉書曬出當年收到的「冥紙恐嚇信」，狠酸柯志恩捅到馬蜂窩。

黃捷指出，柯志恩明天遷戶籍到高雄，稱首要政見是「反霸凌」，恐怕是捅到馬蜂窩了，因為高雄人都知道，韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口。

「我做為最大受災戶，為何從沒看過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人？」黃捷直說，柯可能對高雄不熟悉，不清楚高雄這幾年就是遭韓粉霸凌的重災區，被韓粉霸凌過的高雄議員以及店家民眾，受害者不計其數。

黃捷細數過去與韓粉的恩怨情仇，除了她，還包括「廣德家」香蕉煎餅被韓粉寄冥紙、遭房東拒租，女學生被韓粉怒飆「去ㄙˇ」、「應召的」、「現在的大學生都懂得勾引男人」，「釣客食堂」遭韓粉私訊恐嚇要燒店。

黃捷還舉例說，藝人詹雅雯、「萬老師」郭昱晴、作家黃光芹、名嘴王瑞德，甚至國民黨自家人葉元之都被出征。她強調，若柯志恩真心要反霸凌，請從聲援受害者開始，「讓我們看到你有心平撫高雄人的陰影，而不是急著替自己抱屈」。