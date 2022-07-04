俄烏戰爭未歇，俄羅斯北溪天然氣管道公司突發布公告，將在11日至21日暫停北溪1號兩條天然氣管的運作，這會導致7月份的輸氣量下降4成，儘管歐洲輿論認為俄羅斯此舉是報復行為，不過俄羅斯方面則認為，美國會是最大贏家，且暫停輸氣的舉動是日常維護工作。

綜合外媒報導，若俄羅斯關閉兩條天然氣管，將使得7月份的輸氣量下降4成，5月俄羅斯對歐洲的輸氣量為54億立方公尺，6 月已經下降至32億立方公尺，接下來7月會進一步下降至13億立方公尺，這可能會導致歐洲國家的天然氣儲存速度放緩。

德國政府官員坦言，在此狀況下，天然氣與石油價格很難下降，甚至有可能漲到過去的3倍，目前德國的存量雖然有超過6成，但如果俄羅斯完全「斷氣」即使存量達到9成，德國也很難撐超過2個月。

此外，俄羅斯方面也強調，美國增加對歐洲的天然氣供應量，並不是為了幫助歐洲人，而是因為出口歐洲可以賺得更多錢，美國能源資訊署（EIA）先前就曾公告數據指出，歐洲已經超越亞洲成為美國天然氣最大的進口國，且每天的運送量是去年平均的3倍。

歐洲國家因俄烏戰爭而引發的能源危機與通貨膨脹將進一步侵蝕經濟，德國智庫先前估算，若在俄羅斯完全斷氣的最壞狀況下，德國可能在2022及2023年出現高達2200億歐元的經濟損失，即今年GDP的6%。