看準跨境電商成外貿新常態，北市府率全國之先成立「跨境電商產業發展中心」，並促成7所大專院校組建產學聯盟，在後疫情時代提供資源與指引協助推動企業轉型。

台北市長柯文哲致詞表示，北市23萬多家企業中，超過8萬家公司從事對外貿易工作，而在後疫情時代，政府必須花更多力氣協助產業轉型，這是創立跨境電商產業發展中心的首要目的。

台北市政府4日成立跨境電商發展中心，協助後疫情時代企業轉型，台北市長柯文哲（圖）出席記者會致詞。（圖/ 中央社）

台北市產業發展局表示，北市2017年便啟動全台第一個地方政府的「跨境電商專案計畫」，提供產業1對1諮詢與輔導，掌握跨境電商對外貿推動重要性；如今跨境電商已成外貿新常態，進一步成立「跨境電商產業發展中心（eTrade hub Taipei）」。

柯文哲指出，跨境電商服務中心現在要升級成教育的機構、政策的研發中心、經濟的生態圈驅動者，把學界的力量帶入，透過「電商服務生態圈」及「跨境電商產學聯盟」的組建，為台灣打造更好的創新基地。

此外，北市宣布成立「跨境電商產學聯盟」，包含國立台北商業大學、國立台北教育大學、台北市立大學、文化大學、實踐大學、真理大學、醒吾科技大學等7家大專院校，共同培育電商人才。

產業發展局局長林崇傑指出，5年來累計輔導1192家企業，參與計畫的企業跨境電商營收超過27億元，以及14所大學合作，共培育900名學生，為北市打下產業基礎。（編輯：李亨山）1110704