韓星宋玧妸日前更新個人社群動態，在IG上傳自己參加聚會的照片。文中寫道:「一切都完美的一天、我感謝一切的那一天、一切都觸動的那一天……。」照片中的他一邊享受美食一邊開懷大笑，雖然並沒有透露有誰同樣參與這場聚會，但有眼尖的網友發現聚會的地點疑似是在玄彬與孫藝真的豪宅，而照片背景中在烤肉的人更被猜測就是玄彬本人。

有網友從宋玧妸發布的照片中，發現餐桌上出現孫藝真家中的酒杯，也因此猜測聚會場地可能在孫藝真及玄彬位於南韓京畿道的頂級豪宅Walkerhill Podo Ville。

宋玧妸共發了5張照片，包括食物以及美酒的特寫照片以外，其中又有兩張照片，可以隱約看見在宋玧妸的背後有一名男子頭戴棒球帽、穿著背心露出精壯手臂的男子正在烤肉，雖然剛好臉被遮住，但從鍛鍊的身材來看，不少網友也一致認為這個人就是男主人玄彬。

下廚男精壯手臂入鏡遭網友猜測是玄彬。（圖/微博）

畫面一出，也羨煞一票網友的雙眼。網友表示，老婆在家與姐妹聚會，老公在一旁負責下廚。許多網友也紛紛羨慕孫藝真「真的嫁到好老公了。」