北門雙春濱海遊憩區推動「SUP立式划槳」水上活動，試體驗的學員給予正面回饋。（張毓翎攝）

台南市衝浪與立式划槳運動協會提到，這次贊助商艾鉅公司提供的SUP板，強調低碳生產，來參與的民眾可以思考什麼是永續及低碳。（張毓翎攝）

台南北門雙春濱海遊憩區的紅樹林區美不勝收，園方推動「SUP立式划槳」水上活動，讓遊客運用環保的無動力載具，穿梭如迷宮般的紅樹林水道探險，台南市政府觀旅局向林務局嘉義林管處爭取無償使用紅樹林區，進而開拓水域休憩活動，5日雙方將實地會勘討論相關事宜。

雙春遊憩區的紅樹林因為雙春海汕沙洲倒退、海水倒灌之下，紅樹林間可見大大小小的水道，而原本此處大面積的木麻黃，也因為海平面上升，枯死佇立在水中，獨特景象有「水漾森林」之美稱。

園方近日首次推動以立式划槳穿越蜿蜒水道的新玩法，試體驗的學員給予正面回饋，藝人梁赫群也帶著家人來體驗，他笑著說，「兒子玩得意猶未盡，結束時屁股黏在SUP板上，捨不得上岸」。

台南市衝浪與立式划槳運動協會是園區立式划槳的教練團隊，他們說，此處為海水倒灌的林地，水位很淺，平均深度60至70公分，深的地方約150公分，對於初學者或不諳水性的民眾，都能放心地來挑戰，如果整個人落入水裡，可以輕鬆地爬起來，家長也會相對放心，讓孩子下去玩。

台南市衝浪與立式划槳運動協會提到，這個場域因為水道較窄，有如開車進入窄巷，站在協會立場，未來有機會的話，也想把這裡規畫成進階場域，推薦給有立式划槳經驗的民眾使用。這次贊助商艾鉅公司提供的SUP板，強調低碳生產，來參與的民眾可以思考什麼是永續及低碳。

市府觀旅局風景管理科長林士群表示，雙春遊憩區的紅樹林空間場域為嘉義林管處管轄，園區委外民營團隊推動紅樹林區的水上活動，市府和雲嘉南濱海國家風景區管理處也都支持，短期市府向林管處爭取土地無償使用，推動公益性質的水域休憩運動，中長期視情況調整營運模式。