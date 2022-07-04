邁達特(6112)(原名聚碩)6月合併營收為11.38億元，月增17.74％，年增10.02％；上半年合併營收58.36億元，年增1.64％。MetaAge邁達特近年積極拓展數位與雲端技術商機，在代理與投資佈局精實管理下，營收逐步成長，並在今年6月23日由聚碩正式更名為MetaAge邁達特，顯現對未來數位市場的佈局策略與決心，初步成績也反映在6月營收。

MetaAge邁達特董事長李昌鴻表示，完善的雲地整合及數位化市場仍待完整開發，MetaAge邁達特未來將持續衝刺雲端業務、深耕智慧化技術與多元數位應用，以智動化提升企業人均產值。

IDC報告指出，「後端支援和基礎架構」、「數位供應鏈優化」、「智慧製造」將是各產業的投資重心。針對上述三項數位需求，MetaAge邁達特已打造完整的數位轉型生態鏈，結合旗下雲端服務公司「Epic Cloud聚上雲」，提供各領域企業用戶自「前端基礎架構」至「後端雲服務」等一系列滿足雲地需求完整數位轉型解決方案，此外，也整合旗下企業流程管理開發公司「MetaGuru逐鹿數位」，為企業建立順暢運作的營運流程，全面協助企業以科技力推動營運效率並輔助創新，為客戶、社會和股東創造共榮。