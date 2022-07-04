近幾年來在國際電商快速竄起的中國快時尚巨頭SHEIN正面臨大量的商業侵權指控，據美媒報導，SHEIN或其位於香港的母公司Zoetop Business Co.，過去3年來在美國至少在50宗涉嫌商標或版權侵權的聯邦訴訟中被列為被告，幾乎是其主要競爭對手H&M的10倍。SHEIN對此辯稱，其販賣商品的任何侵權行為都不是有意為之。

香港《經濟日報》與美國《華爾街日報》報導指出，法庭記錄顯示，這些侵權訴訟的原告包括在家工作的小設計師，也有零售巨頭，例如Ralph Lauren旗下一家子公司和太陽鏡生產商Oakley。有獨立設計師在社交媒體抱怨，稱自己的作品或設計未經許可出現在SHEIN銷售的產品網頁上。

報導表示，今年3月街頭服飾品牌Stussy對SHEIN提起訴訟，指控後者未經許可銷售印有其標識的襯衫和鞋子等產品。SHEIN否認指控，稱無意侵犯任何人的有效知識產權。SHEIN發言人強調，其供應商要遵守公司政策，並保證其產品不侵犯第三方知識產權；將繼續投資並改進產品審查程序；但未針對具體案件發表評論。Stussy的一名代理律師對此則不予置評。

美國福德漢姆大學法學院教授、該校時尚法律研究所創始人Susan Scafidi表示，包括Shein在內的幾個超快時尚零售商，是設計盜版領域的新「慣犯」。而訴訟風險是這類快時尚公司做生意所面臨的一項成本。

SHEIN成立於2008年，近年迅猛增長，據稱其估值已超過1000億美元，其因服裝產品定價低廉、與網紅成功合作、每天有多達6000款新品上架等，受到大量消費者的青睞。