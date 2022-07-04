迎接暑假旺季，虎牌啤酒TIGER今夏重返街頭，攜手街頭元老REMIX推出一系列潮男潮女必備同款。設計8BIT經典跨界元素，將帶有復古色彩的像素圖樣配上虎年限定密碼，重燃「台潮圈」的純真狂熱。

虎牌啤酒TIGER爆款必跟聯名商品共分兩波段釋出，第一波即日起在指定通路只要購買一手虎牌啤酒/虎牌冰釀啤酒，上網登錄發票就有機會抽中TIGER X REMIX聯名短TEE、聯名連帽拉鍊外套，或聯名POUCH小包，第二波於8月中另有虎牌冰釀啤酒活動包裝贈TIGER X REMIX聯名啤酒對杯。快跟上新街頭潮虎，感受夏日街頭的狂熱！

年輕世代樂於追尋自己的熱情，然而，在實現熱情的過程時常會面對許多挑戰，並產生自我懷疑，感到寂寞與不安自己是否能實現目標。虎牌啤酒相信每個人心中都有一隻老虎，為了鼓勵年輕世代，打造全新溝通「虎牌冰釀極致清爽，為你的熱情而釀」，鼓勵人們相信自己，一步一步往熱情前進。日前虎牌啤酒跨刀饒舌鬼才呂士軒、POPPING男神田一德、百萬人氣鼓手羅小白、滑板頑童SKY，分享來自街頭的故事。激勵年輕世代打破自我懷疑、相信自己。

街頭元老REMIX抱持的品牌精神與虎牌不謀而合；同樣是勇於融合各種風格，不拘束於任何既定限制。這次「雙牌」聯手打造街頭潮流，以不忘熱情的態度，重新混合出最能代表時代精神的潮品。以「虎」喻作抓住當下熱情的渴望。8 BIT的復古像素圖樣則是捲土重來改寫當代潮流美學的象徵。系列設計採用虎牌的藍色、金色，與REMIX的經典黑色，打造穿越時空的潮流宇宙。延續明星、動漫的精采跨界、再下極致清爽的啤酒滋味與狂熱衣著態度的全新碰撞。

TIGER X REMIX重磅聯名推出系列潮流商品，不需徹夜排隊即有機會擁有。即日起至8/31凡購買一手虎牌啤酒/虎牌冰釀啤酒，至官方LINE帳號登錄發票，就有機會抽中黑或白色的「聯名短TEE」，以率性百搭的版型，於正反面帶出8 BIT樣的設計細節；「聯名連帽拉鍊外套」，以深灰襯托背身老虎圖騰，呈現跳色亮點，帽緣並有刺繡REMIX字樣，為細節點綴加分；「聯名POUCH小包」，為細格紋尼龍材質打造，繡上TIGER小標，黑白色系營造俐落風格，率性搭上行頭、踏上街頭。最大獎還有「聯名週邊大禮包」，讓你一次帶走全系列聯名商品和三款顏色對杯。

8月中起於指定通路另有買虎牌冰釀啤酒活動包裝，就送「聯名啤酒對杯」，共有藍、金、黑三種顏色，以盲盒概念包裝，邀潮人們再次體驗狂熱純粹的開箱收藏樂。

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