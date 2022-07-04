大陸電動車廠小鵬汽車最新公布，6月交付15,295輛智能電動車，較上年同期增長1.33倍，和5月相比增長51％。6月交付量包括8,045輛小鵬智能轎跑P7、5,598輛智能家轎P5及1,652輛G3i和G3智能SUV。

新浪財經報導，2022年第二季小鵬汽車總交付34,422輛智能電動車，年增長98％，在大陸造車新勢力品牌已連續第四次在單季交付量位列第一名。

小鵬統計，2022年上半年累計交付68,983輛，按年增長1.24倍，在大陸造車新勢力品牌中的上半年交付量位列第一名。

該公司指出，自5月中旬恢復肇慶工廠的雙班生產以來，小鵬汽車交付規模進一步增長，歷史累計交付量在6月正式突破20萬輛。小鵬汽車計劃將在8月啟動其新款旗艦車型小鵬G9的預訂，並於9月正式上市；同時，公司計劃將在獲得相關審批後發布其最新的城市NGP導航輔助駕駛功能。