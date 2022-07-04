台積電（2330）股價跌跌不休，引發市場熱烈討論，讓法說會未演先轟動，知名半導體產業分析師陸行之提出四大觀點，更直言「公司不該浪費時間講二季度數字」；外資圈緊盯台積電專注度有增無減。

台積電於16日除息、且一日填息之後，股價就陷入新一輪修正，過去三個交易日以來跌勢更重，主因受到市場傳言大客戶削減訂單影響，台積電股價相當弱勢，4日收440元，股價連三個交易日改寫波段低點。

陸行之認為，台積電在法說會上不需對已經發生的第二季財務數字著墨太多，投資人真正擔心的問題應有以下四點：一、台積電2023～2024年的營收增長是否會低於公司之前提供長期年複合成長率達15～20％的趨勢目標？會否下修？如果成長目標沒變，台積電是否考量客戶的庫存反向減少，以及全球通膨與股市崩跌對科技產品、半導體需求的重大影響，而不是靠著客戶可延遲與取消的在手訂單來擴產。

二、台積電對重大客戶延遲或取消長約訂單，是否有處罰或分攤損失機制？三、12吋晶圓先進製程、12吋成熟製程、8吋特殊製程產能利用率要下滑到多少，台積電才會考量暫緩資本開支速度。四、一切假設基礎不變，假如產能利用率下滑10％、20％，對台積電毛利率的影響有多大？